BARISI KORUMAK VE GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK

“Barışı Korumak, Geleceği Birlikte İnşa Etmek: Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı’nın Zaferinin 80. Yıldönümü Anma Sempozyumu” İstanbul’da düzenlendi. Sempozyum, Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu ve Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın ortak katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye ve Çin’den çeşitli düşünce ve medya kuruluşlarının temsilcileri ile Özbekistan, Azerbaycan, Arjantin ve Polonya’nın diplomatik misyonlarından 100’ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

ÇİN HALKININ DİRENİŞ SAVAŞI VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlik kapsamında, Xinhua Haber Ajansı tarafından sağlanan 60 tarihi fotoğrafın yer aldığı bir sergi de sergilendi. Konuşmalarında, Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, savaşın tarihsel bağlamını, savaş sonrası uluslararası düzeni ve Çin-Türkiye ilişkilerini ele aldı. Wei, tarihin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Çin, ağır fedakarlıklar üstlenerek Asya’daki ana cephede savaşın yükünü taşımıştır” dedi. Bu bağlamda, Çin’in sadece kendi halkını kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda Sovyetler Birliği ve Batılı müttefiklere de stratejik avantaj sağladığını ifade etti.

Konuşmacılar, İkinci Dünya Savaşı’nın zaferinin uluslararası toplumun faşist güçlere karşı ortak mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Çin’in ve diğer ülkelerin savaşta gösterdikleri fedakarlıkların ve zafere katkılarının tarihte unutulmaması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, ülkelerin saygı ilkesini benimseyerek küresel yönetişim sisteminin reformunu teşvik etmeleri ve gerçek çok taraflılığı savunmaları gerektiğini de dile getirdiler.

ÇOK KUTUPLULUĞA DOĞRU EVRİM

Dünya, hızla çok kutuplu bir yapıya dönüşmekte. Bu durum, olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. “Hiçbir zorbanın her yerde, her zaman ve her konuda kendi iradesini dayatmasına izin verilmemelidir” denildi. Konuşmacılar, uluslararası işbirliğinin güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu gelişmeler ve tartışmalar, dünya genelinde etkili bir yönetişim anlayışı için gereken bir konudur.