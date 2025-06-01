Bariyeri Aşan Araç Dereye Düştü

OTOMOBİL DÜŞTÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

İstanbul Beykoz’da bir otomobil, bariyeri aşarak dere yatağına düştü ve bu olayda bir kişi yaralandı. T.A. yönetimindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde bariyere vurduktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Otomobil ters duruma geçerken, sürücü olay yerinden kaçtı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan U.Ö., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için soruşturma başlattı.