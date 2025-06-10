Bariyerler, Rüzgarla 2 Personelin Üzerine Devrildi

BARİYERLERİN DEVRİLMESİYLE YARALANMA OLAYI

İstanbul Adalet Sarayı meydanında yer alan tedbir amaçlı bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. İki adliye personeli bu olay nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında, saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

PERSONELLERİN YARALANMASI

Alınan bilgilere göre, Sulh Ceza Hakimliği’nde memur olarak görev yapan iki kadın personel, mesai sonrasında evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıkarken bu talihsiz olayla karşılaştı. Bariyerler, personel etrafta yürüdüğü esnada şiddetli rüzgar nedeniyle üzerlerine devrildi. Yaralanan iki personelden biri kolundan, diğeri ise bacağından yaralar aldı. Devrilen bariyer, adliyenin polis memurları tarafından kaldırıldı.

AMBULANS MÜDAHALESİ

Olay anında ihbar sonrası ambulans olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, diz kısmını hareket ettiremeyen bir personeli sedye yardımıyla ambulansa götürdü. Yaralanan personellerin tedavi sürecine dair detaylar henüz paylaşılmadı. Olayda bazı bariyerlerin üst kısımlarının tedbir amaçlı çıkarıldığı görülüyor.