Bariyerler Rüzgarla Devrildi, İki Yaralı

BARİYERLERİN DEVİRİLMESİ

İstanbul Adalet Sarayı’nın meydanında bulunan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 personel, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın meydanında saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Sulh Ceza Hakimliği’nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai bitiminde evlerine gitmek için adliyenin C kapısından çıkarken, şiddetli rüzgarın etkisiyle bariyerler üzerlerine devrildi. İki personel, biri kolundan, diğeri ise bacağından yaralandı. Üzerlerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurları tarafından kaldırıldı.

AMBULANS MÜDAHALESİ

Olay yerine yapılan ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekipleri, diz kısmını hareket ettiremeyen personeli sedye yardımıyla ambulansa taşıdı. Olay sırasında bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü.