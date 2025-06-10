Bariyerler Rüzgarla Devrildi, İki Yaralı

BARIYERLERİN DEVRİLMESİ OLAYI

İstanbul Adalet Sarayı meydanında, şiddetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen bir olayda, tedbir amaçlı yerleştirilen bariyerler iki adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan personel, hastaneye ambulans ile kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın meydanında gerçekleşti.

PERSONELLERİN YARALANMASI

Edinilen bilgilere göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği’nde memur olarak görev yapan iki kadın personel, mesai bitiminde evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıkıyordu. Bu sırada, meydanda dikkatli bir şekilde bulunan bariyerler, rüzgarın etkisiyle personelin üzerine devrildi. Devrilen bariyer, iki personelin biri kolundan, diğeri bacağından yaralanmasına sebep oldu. Adliyenin polis memurları, devrilen bariyeri kaldırmak için olay yerine müdahale etti.

AMBULANS VE SAĞLIK EKİPLERİ

Olayın duyulmasının hemen ardından ihbar üzerine ambulans olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralı personelin diz kısmını hareket ettiremediğini belirledi ve sedye yardımıyla ambulansa götürdü. Olay sırasında bazı bariyerlerin üst kısımlarının tedbir amaçlı olarak çıkarıldığı dikkat çekti. Yaralanan personellerin sağlık durumları hakkında daha sonra bilgi verilmesi bekleniyor.