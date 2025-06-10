Bariyerler Rüzgarla Personelin Üzerine Düştü

ŞİDDETLİ RÜZGAR BARIYERLERİ DEVRİYOR

İstanbul Adalet Sarayı meydanında, tedbir amacıyla bulunan bariyerler şiddetli rüzgarın etkisiyle iki personelin üzerine devrildi. Yaralanan iki personel hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nın meydanında saat 17.00 civarında yaşandı.

OLAYIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki Sulh Ceza Hakimliği’nde görev yapan iki kadın personel iş çıkışında evlerine gitmek üzere C kapısından dışarı çıktı. Meydandaki bariyerler, personelin yürüdüğü esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi. Yaralanmalar sonucunda biri kolundan, diğeri ise bacağından yaralandı. Devrilen bariyer, adliyedeki polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı.

AMBULANS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine yapılan ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekipleri, diz kısmında hareket kısıtlılığı yaşayan personeli sedye yardımıyla ambulansa taşıdı. Ayrıca, adliye meydanındaki bazı bariyerlerin tedbir amacıyla üst kısımlarının kaldırıldığı gözlemlendi.