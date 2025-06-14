Bariyerlere Saplanan Araç, Sürücü Kurtuldu

OTOMOBİL BARIYERLERE SAPLANDI

Bayrampaşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Şans eseri kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.45’de Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi O-3 Tem Otoyolu Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 HVJ 949 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle bariyerlere saplanan araç, bariyerleri de bükerek ağır hasar aldı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Demir bariyerlerin ön camdan girdiği ve yan şoför mahallinden çıktığı kaza sonrasında sürücü otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Şans eseri, ciddi yara almadan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası otomobilden yağ dökülmesi nedeniyle ekipler yolu trafiğe kapattı. Bu durum bölgede yoğun trafik oluşmasına yol açtı. Kazalı aracın çekici yardımıyla bariyerden çıkarılması ve yapılan kumlama çalışmasının ardından trafik normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.