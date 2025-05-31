Baro Başkanı Topaloğlu: “Gerçekler Yok Sayılıyor”

YARGILAMA SÜRECİ KÜÇÜMSENİYOR

Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu, meydana gelen patlamanın bir iş cinayeti olduğunu vurguladı. Topaloğlu, “Üretim ve para hırsı, insan hayatından daha kıymetli hale getirildi. Soruşturma aşamasından bu yana maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadele ediyoruz. Ancak mahkeme bu yönde hiçbir çaba göstermedi. Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerimiz reddedildi. Bu ara karar açıkça ‘Ben olayın bu şekliyle karar vereceğim’ demektir” şeklinde konuştu.

SANIKLAR SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

ÇHD Genel Sekreteri Çiğdem Akbulut, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise şunları ifade etti: “Duruşma değil, hikaye dinledik. Sanıklar sorumluluk almıyor. Bilirkişi raporu yetersiz. Mevzuata uygun bir depolama alanı yok, rapor da bunu söylüyor. Ama mahkeme bu gerçekleri görmezden geliyor. Biz gerçek sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Depo sorumluları ve eski üretim müdürleri neden dinlenmiyor?” dedi.

GERÇEK SORUMLULAR YARGILANMIYOR

Soma’dan gelen Sosyal Haklar Derneği temsilcileri, ikinci duruşmayı takip etti ve dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mahkeme geçersiz, yetersiz bilirkişi raporlarıyla hızlıca karar vermeye çalışıyor. Bütün sorumluluk ölen işçilere yıkılıyor. Müdürler, patronlar yargılanmadan hayatına devam ediyor.”

HER GÜN ÖLÜYORUZ

Yakınlarını kaybeden aileler ise adalet taleplerini dile getirdi. Nermin Kırmızı, “Nasıl vicdan? Vicdanlarına koysunlar, bir düşünsünler, bize empati yapsınlar. Biz her gün ölüyoruz, her gün. Allah kimsenin başına vermesin. Sayın Cumhurbaşkanım, adalet istiyorum. Gerekirse bu hakimin değişmesini talep ediyorum” dedi.

Tuğba Sert’in oğlu İlker Sert, “22 yaşında bir Türk genciyim. Bu ülkede yaşamak istiyorum ama adalet istiyorum. Bugünkü duruşma bir tiyatro gibiydi. Artık adalete inancım kalmadı” şeklinde ifade etti. Fidan Yılmaz, “40 yıllık devlet memuruyum. Bir evlat yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu anne babalar anlar. Oğlum bu fabrikaya güvendi, işe başladı. 16 saat çalıştırıldı. Patlayıcı üretiyorsunuz, uykusuz çocukları çalıştırıyorsunuz. Bu bir cinayet! Mahkeme heyeti uzmanları dinlemiyor. Neden? Bu ülkede hala adalete güvenmek istiyorum” dedi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA TARİHİ

Hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mahkeme heyetinden adil ve vicdani bir karar beklediklerini dile getirdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, yeni bir bilirkişi raporuna gerek olmadığı yönünde hüküm verdi. Dava, 11 Temmuz’a ertelendi.