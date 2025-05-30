Baro Başkanı Topaloğlu: “Maddi Gerçekler Görünmüyor”

BARO BAŞKANI TOPALOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu, yaşanan patlamanın bir iş cinayeti olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Üretim ve para hırsı, insan hayatından daha kıymetli hale getirildi. Soruşturma aşamasından bu yana maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadele ediyoruz. Ancak mahkeme bu yönde hiçbir çaba göstermedi. Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerimiz reddedildi. Bu ara karar açıkça ‘Ben olayın bu şekliyle karar vereceğim’ demektir.”

ÇHD GENEL SEKRETERİ’NDEN ELEŞTİRİLER

ÇHD Genel Sekreteri Çiğdem Akbulut, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanıkların sorumluluk almadığını belirtti. Akbulut, “Duruşma değil, hikaye dinledik. Bilirkişi raporu yetersiz. Mevzuata uygun bir depolama alanı yok, rapor da bunu söylüyor. Ama mahkeme bu gerçekleri görmezden geliyor. Biz gerçek sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Depo sorumluları ve eski üretim müdürleri neden dinlenmiyor?” diye ifade etti.

SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ’NDEN TEPKİLER

Soma’dan gelen Sosyal Haklar Derneği temsilcileri, ikinci duruşmayı takip etti. Dernek, yaptığı açıklamada “Mahkeme geçersiz, yetersiz bilirkişi raporlarıyla hızlıca karar vermeye çalışıyor. Bütün sorumluluk ölen işçilere yıkılıyor. Müdürler, patronlar yargılanmadan hayatına devam ediyor.” dedi.

YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELERİN YANITLARI

Yakınlarını kaybeden aileler ise duruşmada duygu dolu açıklamalar yaptı. Enes Kırmızı’nın annesi Nermin Kırmızı, “Nasıl vicdan? Vicdanlarına koysunlar, bir düşünsünler, bize empati yapsınlar. Biz her gün ölüyoruz, her gün. Allah kimsenin başına vermesin. Sayın Cumhurbaşkanım, adalet istiyorum. Gerekirse bu hakimin değişmesini talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Tuğba Sert’in oğlu İlker Sert, “22 yaşında bir Türk genciyim. Bu ülkede yaşamak istiyorum ama adalet istiyorum. Bugünkü duruşma bir tiyatro gibiydi. Artık adalete inancım kalmadı.” dedi. Çetin Karamüftüoğlu’nun annesi Fidan Yılmaz ise, “40 yıllık devlet memuruyum. Bir evlat yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu aileler anlar. Oğlum bu fabrikaya güvendi, işe başladı. 16 saat çalıştırıldı. Patlayıcı üretiyorsunuz, uykusuz çocukları çalıştırıyorsunuz. Bu bir cinayet! Mahkeme heyeti uzmanları dinlemiyor. Neden? Bu ülkede hala adalete güvenmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

DURUMUN SONRASI VE GELECEK TARİH

Hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mahkeme heyetinden adil ve vicdani bir karar beklediklerini dile getirdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, yeni bir bilirkişi raporuna gerek olmadığı yönünde hüküm verdi. Dava, 11 Temmuz’a ertelendi.