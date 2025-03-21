Baro Başkanının Görevden Alınması Kararı Açıklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi” talebiyle açtığı davada, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün kararını verdi. Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) görüş alınması taleplerini reddetti. Ayrıca, reddihakim talebini de ‘inandırıcı delil ve emare gösterilmediği’ gerekçesiyle kabul etmedi.

Davanameyi kabul eden mahkeme, İstanbul 1 No’lu Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine Avukatlık Kanunu’nun 77’inci maddesinin 5’inci fıkrası gereğince son verdi. Mahkeme, kararın kesinleşmesinin ardından görevine son verilen yönetim kurulu üyeleri yerine, Avukatlık Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre en geç 1 ay içerisinde yenilerinin seçileceğine karar verdi. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkemeye itiraz edilebiliyor. Avukatlık Kanunu’nun 77’inci maddesinin 5’inci fıkrası, amaçları dışında faaliyet gösteren baroların yönetiminin görevlerine son verilebileceğini düzenliyor.

AVUKATLARDAN PROTESTO

İstanbul Barosu üyesi avukatlar, mahkemenin kararına tepki göstererek protesto düzenledi. Avukatlar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden Taksim’deki İstanbul Barosu binasına yürümek istedi. Ancak polis, protestoculara müdahale etti. Müdahale sırasında avukatlarla polis arasında arbede yaşandı.