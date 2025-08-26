Barrack, Gazetecilere Hakaret Etti

GÖRÜŞME SONRASI TEPKİLER

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyrut’ta basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz, medeni davranın” ifadelerini kullandı. Barrack, aynı anda birden fazla sorunun sorulmasının basın toplantılarında yaygın bir durum olması nedeniyle gazetecileri azarladı.

BASIN TOPLANTISINA YANSIMALAR

Barrack, gazetecilere “Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu” şeklinde seslendi. Sonrasında ise neden burada bulunduklarına dair düşüncelerini ifade ederek, “Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Morgan ve benim burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Barrack’ın sözleri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve “ırkçı” olarak nitelendirildi. Lübnan kökenli olduğu bilinen Barrack’a, gazeteci Hala Jaber sert bir yanıt verdi. Jaber, “Tom Barrack 19’uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut’a giriyor, Lübnanlı gazetecilere ‘hayvani’ diyor. Bize ‘medeniyet’ dersi veriyor ve tüm suçu ‘bölgemize’ atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz” şeklinde tepki gösterdi.