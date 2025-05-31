Barselona, İsrail İle İlişkileri Kesti

BARSALONA BELEDİYESİ’NDEN İLİŞKİLERİ KESME KARARI

İspanya’nın doğusundaki Barselona kentinde, Belediye Meclisi, Gazze’de yaşanan olayları “insanlık dışı” olarak değerlendirerek, İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme kararı aldı. Meclis, “uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme” ve “Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma” kararı aldı. Bu önemli karar, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC), Comuns ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) tarafından desteklenirken, sağ görüşlü partilerin çekimser oy kullandığı görüldü.

Karar metninde, “Barselona’nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı’nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi, Barselona Limanı’na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması” gibi birçok madde yer aldı. Ayrıca, Barselona Belediyesi, “Gazze’de yaşanan binlerce can kaybını ve insani yardıma uygulanan ablukayı, Batı Şeria’da yerleşim birimlerinin genişletilmesini, Filistin topraklarının ilhakını, nüfusun zorla yerinden edilmesini ve evlerin sistematik bir şekilde yıkılmasını” da kınadı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN GÜDFİ HATIRLATMA

Belediye Başkan Yardımcısı Maria Eugenia Gay, Gazze’deki durumu “insanlık dışı, barbarca ve tamamen dayanılmaz” olarak tanımlayarak, “Gazze’de yaşananlar Batı değerlerine karşı açık bir yara ve tam bir meydan okumadır. Barselona Belediyesi aldığı bu kararla, katliamın bitmesi için uluslararası baskıya destek vermektedir.” şeklinde açıklamada bulundu.

GEÇMİŞTEKİ BENZER KARARLAR

Barselona Belediyesi, Şubat 2023’te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde de İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören bir karar almıştı. Ancak bu karar sonrasında göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri yeniden başlatmıştı. Katalonya özerk yönetimindeki yerel hükümet ise geçen haftalarda aldığı karar doğrultusunda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv’deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.