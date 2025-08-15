Haberler

Bartholomeos, Meryem Ana Ayinine Katıldı

FENER RUM PATRİĞİ’NDEN ANMA TÖRENİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale iline bağlı Gökçeada’nın Zeytinli köyünde, Meryem Ana anısına gerçekleşen bir ayine katıldı. Patik, doğduğu köydeki tarihi Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayini yönetti. Bu özel etkinliğe, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, yurt dışında bulunan despot ve papazlar ile adada yaşayan Rum topluluğu katıldı.

KATILIMCILARDAN DUA.

Kilisenin girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dualar etti. Aynı zamanda, köydeki etkinliklerin bir parçası olarak bu akşam yemek ve eğlence düzenlenecek. Her yıl 15 Ağustos’ta gerçekleşen bu gelenekte katılımcılar, adada bir araya geliyor.

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

