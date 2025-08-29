Bartın Belediyesi İlaçlama Yapıyor. Sinek Üremesi Önleniyor. İnkumu Modern Kafe Oluyor. Bartın Üniversitesi Agrega Üretiyor. 3D Beton Teknolojisi Kullanılacak. Yenilikçi Projelerle Kalkınma Amaçlanıyor

SİVİRİSİNEK MÜCADELESİNE DEVAM

Bartın Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı mahallelerde ilaçlama çalışması yürütüyor. Sineklerin üreme noktalarında gerçekleştirilen bu faaliyetlerle halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Özellikle “culex” ve “aedes albopictus” türü sivrisineklere karşı yoğun bir mücadele sürdürülüyor. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, şehirde bu ilaçlama çalışmalarının özellikle sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarına yönelik olarak kesintisiz devam ettiğini belirtiyor.

Başkan Yalçınkaya, “Asya kaplan sivrisineği gibi yeni ve tehlikeli türlere karşı belediye çalışmalarının tek başına yeterli olmayabileceğini” ifade ederek, “Bu noktada hemşerilerimizin desteği büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde, bahçelerinde ya da çevrelerinde içi su dolu kova, bidon, lastik gibi sivrisineklerin üreyebileceği alanları bulundurmamalarıdır. Unutmayalım ki, alacağımız basit önlemlerle hem kendimizi hem de çevremizi koruyabiliriz.” şeklinde konuştu.

İNKUM’U CANLANDIRAN YENİLİKLER

İnkumu tatil beldesinde keson kuyusu ve çevresi, yapılan yenileme çalışmalarıyla modern bir kafeye dönüştürüldü. Yenilenen alan, vatandaşların hizmetine sunulurken, deniz manzarası eşliğinde keyifli bir vakit geçirme imkanı sunuyor. Belediye Başkanı Yalçınkaya, İnkumu’nun gözde tatil beldelerinden biri olduğunu belirterek, “Burada bulunan ve yıllardır atıl durumda kalan keson kuyumuzu, belediyemizin teknik atölyeleri sayesinde yeniden canlandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artık burası sadece bir kuyu değil, ailelerin ve gençlerin keyifle zaman geçirebileceği modern bir kafe oldu. Bartın’ımıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), yenilikçi yapay agregalar ve betonlar üretmek amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında yapılan bu çalışmalar bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin yürütücüsü BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, “Termal Enerji Verimliliğine Sahip 3D Katmanlı Yapay Agrega Üretimi, Karakterizasyonu ve 3D Beton Yazdırılması” başlıklı proje ile 3D yazıcı teknolojisi kullanarak yenilikçi yapı malzemeleri geliştirecek.

Proje sayesinde enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu yeni nesil yapı malzemelerinin ortaya çıkması amaçlanıyor. BARÜ, bu projede Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sarı, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Serkan Subaşı, Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Er ve sanayi ortağı olarak Fibrobeton Yapı Elemanları A.Ş.’den araştırmacı Muhammed Maraşlı ile iş birliği yapacak. Batı Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez BARÜ bünyesinde kurulacak 3D beton yazıcı altyapısı, hem akademik araştırmalar hem de sanayi kuruluşlarının AR-GE çalışmaları için önemli fırsatlar sunacak. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, bu bilgilendirme sırasında bölgesel kalkınmanın hedeflenmesinin önemine vurgu yaparak proje ekibini tebrik etti.