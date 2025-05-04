Bartın Çayı’nda Piknik Yapanlar Mahsur Kaldı

ADACIKLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR

Batman Çayı kıyısında piknik yapan 25 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte oluşan adacıklar üzerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kepçe kullanılarak kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınındaki Batman Çayı’nda gerçekleşti. Piknik yapmak amacıyla çay kenarına giden 25 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle 3 farklı noktada oluşan adacıklarda kalakaldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Kendi imkanlarıyla sudan çıkamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma gönderildi. Mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bir alana ulaştırıldı. Olay, tüm vatandaşlar için bir kurtarma operasyonuyla başarıyla sonuçlandı.