Bartın’da 13 Cankurtaran Göreve Başladı

BARTIN’DA CANKURTARAN HİZMETLERİ BAŞLADI

Bartın’da, 13 cankurtaran 7 sahilde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla göreve başladı. Merkeze bağlı Güzelcehisar sahili seyir terasında gerçekleştirilen törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın’ın koyları ve sahilleriyle Batı Karadeniz’in incisi olduğunu dile getirdi. Koylar ve sahillerde zaman zaman karşılaşılan boğulma vakalarına dikkat çeken Arslan, Karadeniz’in en büyük tehlikesinin çeken akıntı olduğunu belirtti ve vatandaşlardan bu konudaki uyarılara özen göstermelerini, daha duyarlı olmalarını istedi.

CANKURTARAN HİZMETLERİYLE KURTARILAN HAYATLAR

Arslan, cankurtaran hizmetleri sayesinde bir önceki yıl 149 vatandaşı kurtardıklarını hatırlatarak, “Onların can ve mal güvenliği bize emanet. Yaklaşık 11 yıldır il özel idaremizin sunduğu cankurtaran hizmetiyle vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya gayret ediyoruz.” ifadesini kullandı. Yaz sezonu için 7 sahilde 13 cankurtaranın görev aldığını ve cankurtaranların yetkinliklerini artırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı. Arslan, “Bu noktada Su Altı Federasyonundan yeni bir eğitim aldırdık. Aynı zamanda ekipman, teçhizat anlamında da onları güçlendiriyoruz.” sözlerini ekledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Deniz güvenliğini artırmak amacıyla şamandıraların yerleştirildiğini ve güvenlik şeritlerinin çekildiğini ifade eden Arslan, “Bundan sonra misafirlerimizi Bartın’ımıza bekliyoruz. Önümüzdeki Kurban Bayramı başta olmak üzere yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızı Bartın’ı keşfetmeye, denizin tadını çıkarmaya bekliyoruz.” dedi.

Törende cankurtaran ekipleri, jet-ski, zodyak bot ve insansız uzaktan kurtarma robotuyla boğulma, kayalıklardan atlayarak yaralanma, deniz aracından düşerek boğulma gibi simülasyonlar içeren tatbikat düzenledi. Cankurtaran ekipleri, sahil güvenlik ve deniz polisi botlarının eşliğinde Türk bayrağı açarak jet-skilerle gösterilerini tamamladı. Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.