BARTIN’DA 13 CANKURTARAN GÖREVE BAŞLADI

CAN KURTARANLAR GÖREVE BAŞLADI

Bartın’da tatil sezonunun açılmasıyla sahillerde görev yapacak 13 cankurtaran, gerçekleştirilen tatbikatla göreve başladı. Kentte 6 ay boyunca İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde Büyükkızlıkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar Göçgündemirci ve Kapısuyu sahillerinde görev yapacak olan bu cankurtaranlar için sezon açılışı nedeniyle Güzelcehisar sahilinde bir tatbikat düzenlendi. Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve çeşitli davetliler katıldı.

VALİ ARSLAN’DAN AÇIKLAMALAR

Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “11 yıldır özel idare tarafından verilen cankurtaran hizmetlerinin çok sayıda boğulma olayının önüne geçtiğini” ifade etti. Ardından cankurtaranlar, kayadan düşen bir vatandaşı kurtarma ve deniz araçlarıyla hastaneye ulaştırma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın sonunda cankurtaranlar, deniz üzerinde Türk bayrağını açtı.

TEKNİK EKİP DE DESTEK VERİYOR

Tatbikata Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne ait Zodiak Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı zodiak bot da katıldı. Cankurtaranlar, 6 sahilde 2 zodiak bot, 2 insansız kurtarma robotu ve 4 jet ski ile görev yapacak.