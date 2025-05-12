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Bartın’da 17 Öğrenci Zehirlendi

17 ÖĞRENCİ ŞEKERLEMELERDEN ZEHİRLENDİ

Bartın’da, 17 ortaokul öğrencisi, yedikleri şekerlemeden zehirlendi. Alınan bilgilere göre, Bartın il merkezinde çöpte buldukları tarihi geçmiş şekerlemeyi alan iki öğrenci, bu şekerlemeleri Hasankadı Ortaokulu’ndaki arkadaşlarına dağıttı. Şekerlemeden tadan 17 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile kentteki hastanelere başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, şekerlemeden numune alındığı bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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