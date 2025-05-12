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Bartın’da 17 Öğrenci Zehirlendi

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ JELİBONDAN ZEHİRLENDİ

Bartın’da 17 ortaokul öğrencisi yedikleri jelibondan zehirlendi. İki öğrenci, Bartın il merkezinde buldukları geçmiş jelibonları alarak Hasankadı Ortaokulu’ndaki diğer öğrencilere dağıttı. Bu jelibonlardan yiyen 17 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Bartın’daki hastanelere başvurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği bildiriliyor. Yemek için tüketilen jelibondan numune alındığı ifade ediliyor. Jandarma ekipleri, gıdadan zehirlendikleri tahmin edilen olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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