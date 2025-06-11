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Bartın’da 204’üncü Güreş Turnuvası Yapıldı

BARTIN’DA GELENEKSEL GÜREŞLER DEVAM EDİYOR

Bartın’da son iki yüzyıldır süregelen ve Batı Karadeniz’in en büyük güreş etkinliği haline gelen güreşlerde bu yıl 150 sporcu mücadele etti. Her yıl Kurban Bayramı’nın bitiminde Yanaz köyünde düzenlenen bu etkinlik, bu yıl da devam etti. Geleneksel hale gelen organizasyon, bu yıl 204’üncüsü ile gerçekleştirildi ve heyecan dolu müsabakalara ev sahipliği yaptı.

KATEGORİLERDE ÇEKİŞMELİ MÜSABAKALAR

Güreşler, Minikler, Tozkoparan, Ayak, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş Pehlivanlık gibi çeşitli kategorilerde yapıldı. Bartın’ın yanı sıra, birçok farklı ilden gelen 150’den fazla sporcu etkinlikte yer aldı. Bartın İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle inşa edilen Yanaz Köyü Güreş Sahası, birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Etkinlik, yüzlerce kişi tarafından heyecanla izlendi ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolü de turnuvayı takip etti.

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