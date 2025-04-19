Bartın’da 3 Araç Geri Manüvre Yaptı

POLİS UYGULAMASINDAN KAÇAN SÜRGÜCÜLER

Bartın’da gerçekleştirilen uygulama sırasında mühimmat ekipleri, 10 dakika içinde geri manevra yaparak kaçan 3 aracı tespit etti. Söz konusu sürücüler, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Bartın Gölbucağı Kavşağı ile Gölbucağı Sanayi Sitesi arasında alkol kontrolü uygulayan polis ekipleri, alkollü sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Son anda polisin varlığını fark eden sürücüler, geri manevra yaparak kontrol noktasından kaçarak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Yaklaşık 10 dakika içerisinde uygulama alanını gören 3 araç sürücüsü, geri manevra yaparak uygulama noktası ile mesafeyi artırdı. Araçların geri kaçışlarını fark eden trafik polisleri, telsiz anonsu ile çevredeki diğer ekipleri durumu bildirdi. Anons üzerine uygulama noktası yakınında bulunan polis ekipleri, kaçan araçların peşine düşerek harekete geçti. Uygulamadan kaçan 3 aracın sürücüleri yakalandı ve bu sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

POLİSTEN CEZA YAĞMURU

Sürücülere değişik maddeler üzerinden para cezası uygulandı. Yakalanan araçlardan ikisi, alkolsüz sürücülere teslim edilirken, bir araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.