BARTIN’da 37 Yaşında R.A. Tutuklandı

BİR ÇOCUK İSTİSMARI DAVASI

Bartın’da sosyal medya üzerinden bir çocuğu kandırıp istismar eden kişinin tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. 37 yaşındaki R.A., yaşadığı şehirde, sosyal medya aracılığıyla yaşı küçük bir kız çocuğunu tuzağına düşürdü. İddialara göre, R.A. yaşını daha küçük göstererek çocuğu ikna etti ve istismarda bulundu.

GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Ailenin durumu bildirmesi üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şahsın kimlik ve adres bilgileri tespit edildi ve cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan R.A., adli makamlara çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üstelik, R.A.’nın daha önce tehdit ve hakaret suçlarından bir suç kaydı olduğu belirlendi.