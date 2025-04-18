Bartın’da 5 Orman İşçisine Karavan Verildi

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEN KARAVANLAR TESLİM EDİLDİ

Bartın’da 5 orman işçisine, güneş enerjisi üretebilen karavanlar törenle verildi. Tören, Orköy Projesi desteğiyle gerçekleştirildi ve yüzde 20 hibe ile sahiplerine sunulan karavanlar, Bartın’ın Ulus ilçesindeki Orman İşletme binasının bahçesinde teslim edildi. Ayrıca, 8 işçiye traktör ve 3 işçiye çekme vinç hediye edildi.

PROTOKOL ÜYELERİ TÖRENDE BULUŞTU

Teslimat törenine, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Tekin, il ve ilçe protokolü üyeleri ile hak sahibi orman köylüleri katıldı. Vali Arslan, tören sırasında teslim edilen karavanları inceledi ve traktörlerden birinin sürücü koltuğuna oturarak test etti. Traktörleri alan orman işçileri, programın sonunda ilçede tur attı.

AMACI ÇALIŞMA KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK

Karavan, traktör ve vinçlerin, orman envanterinin üretim ve nakliyesinde görev yapan işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve ailelerin ormanlarda daha sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla verildiği ifade edildi.