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Bartın’da 500 İşçi Kura İle Belirlendi

İŞÇİLER BELİRLENDİ

Türkiye İş Kurumu’nun İşgücü Uyum Programı Kapsamı’nda, Bartın’da görev alacak 500 işçi kura ile belirlendi. Bartın’daki kamu kurumlarında çalışacak işçilerin tespiti için Bartın Kültür Merkezi Küçük Salonda kura çekimi yapıldı. Bu kura, Bartın 3’üncü Noteri tarafından gerçekleştirildi ve il merkezi ile ilçe ve beldelerdeki kamu kurumlarında işe başlayacak işçiler belirli sıralama ile belirlendi.

BAŞVURULARDA HEYECAN

Birçok kurumda, alınacak işçi sayısının iki katı kadar başvuru yapıldığı öğrenildi. Ancak Ulus Kaymakamlığı (Merkez) için başvuru sayısının, alım sayısının altında kalması nedeniyle kura çekimi yapılmadı. Kura çekimini, kamu kurumlarının temsilcileri, başvuru yapan adaylar ve aileleri takip etti. Adaylar, başvuru esnasında büyük bir heyecan yaşadı.

En kısa sürede işlerine başlaması beklenen adayların program kapsamındaki çalışma süreleri belirlendi. İlk dört hafta boyunca adaylar, haftada 5 gün ve toplamda 37,5 saat çalışma gerçekleştirecek. Devam eden haftalarda ise 3 gün 22,5 saat mesai yapabilecek. Program boyunca adaylar toplamda yıl içerisinde en fazla 140 gün çalışabilecek.

– BARTIN

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