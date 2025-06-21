Bartın’da 500 yıllık ağaç tescilleniyor

ANIT AĞACIN TESCİLİ İÇİN BAŞVURU

Bartın’da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen bir ağacın anıt ağaç olarak kaydedilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yapıldı. Hasankadı beldesi Akbaş köyü Hızarnaşı mevkisinde bulunan doğu çınar ağacı, 478 santimetre çapı ile dikkat çekiyor. Köylüler tarafından keşfedilen bu ağacın yaşının belirlenmesi amacıyla Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi incelemelerini başlattı.

DOĞA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, bölgedeki ağaçta inceleme yaparak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, “En az 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve ülkemizin en büyük ağaçları arasında yer aldığı tahmin edilen bu doğu çınarını tanıtmak için buradayız.” dedi. Bartın’ın doğal güzellikleri ile “Batı Karadeniz’in incisi” olduğunu vurgulayan Arslan, buldukları bu ağacın doğa ve eko turizm açısından önemli bir değer taşıdığını belirtti. Orman teşkilatının Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na, ağacın tescili ve korunması için başvuruda bulunduğunu, sürecin devam ettiğini ifade etti.

İLGİ VE TURİZM ARTACAK

Vali Arslan, ağacın tescilinin ardından Kültür Müdürlüğü ile iş birliği yaparak turizme kazandırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Bartın Üniversitesi ile birlikte ağacın yaşının saptanması için koordine bir çalışma yürütüleceğini kaydetti. Köyün sakinlerinden Cafer Özsan, dedelerinin de aklında yer eden bilgilere dayanarak ağacın 500 yaşından fazla olduğunu ifade etti. İnsanların bu alana gelip ağacın gövdesinde fotoğraf çekinmeleri ve piknik yapmaları, ağaçın köy için önemli bir değer olduğunu gösteriyor. Özsan, ziyarete gelen insanların varlığından memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

PROGRAMDA BULUŞMA

Ağacın tanıtım ve incelemelerine, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman İşletme Müdürü Temel Nadir ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Özlem Koçak gibi yetkililer de katıldı. Bu çalışma, ağacın hem yerel hem de ulusal düzeyde tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak.