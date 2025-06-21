Bartın’da 500 Yıllık Çınar Tespit Edildi

AĞACIN KEŞFİ VE İNCELEME SÜRECİ

Bartın’ın Akbaş köyündeki Hızarnaşı mevkisinde köylüler tarafından fark edilen ağaç, Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, bu ağacın türü çınar olarak belirlendi ve gövde çapı 478 santimetre olarak ölçüldü. Ağacın yaşı hakkında yapılan incelemeler devam ediyor ve yaklaşık 500 yıllık olabileceği düşünülüyor. Anıt ağaç olarak tescil edilmesi ve korunması için çalışmalar başlatıldı. Tescil ve koruma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ağacın ziyarete açılması planlanıyor.

KAMUOYUNA TANITIM PROGRAMI

Türkiye’nin en büyük ve yaşlı ağaçları arasında yer alması beklenen çınar, düzenlenen programla tanıtıldı. Bartın Valisi Nurtan Arslan, 478 cm çapındaki çınar ağacının bulunduğu alanı ziyaret etti. Vali Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve İl Çevre ve Orman Müdürü Temel Nadir ile birlikte Hızarnaşı mevkisinde inceleme yaptı.

AĞACIN YAŞI VE TURİZM POTANSİYELİ

Vali Arslan, ağacın yaşının tespiti için Bartın Üniversitesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, bu ağacın Türkiye’nin en büyük ve en yaşlı ağaçlarından biri olabileceğine dikkat çekti. “Bartın ilimiz mavisiyle yeşiliyle gerçekten Batı Karadeniz’in incisi, Türkiye’nin de sayılı şehirlerinden birisi. Böylelikle doğa turizmi açısından böyle bir ağacın varlığını tespit etmek bizler için sevindirici. Orman teşkilatımız, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na bu ağacın korunması ve tescili için başvurusunu yaptı. Sürecimiz devam ediyor. Bu ağacın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.