Bartın’da AFAD Eğitim Merkezinde Tatbikat Yapıldı

AFAK EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞI

Bartın’da AFAD Eğitim Merkezi açılış töreninde gerçekleştirilen tatbikat adeta gerçeğini aratmadı. Bartın Çaybükü köyünde gerçekleştirilen merkezde, deprem, sel gibi doğal afetler için müdahale uygulama alanları oluşturuldu. Ayrıca, dağcılar için tırmanma ve kurtarma istasyonları, çukur, bataklık ve kuyuya düşen insan ve hayvanlar için özel alanlar, trafik kazalarında ölü ve yaralıları kurtarmak amacıyla kazalı araçların değerlendirildiği eğitim istasyonları hazırlandı. Teorik ve uygulamalı eğitim verilen merkezin açılışına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ile il protokolü, komandolar, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri katıldı.

TATBİKATTA İNANILMAZ ANLAR

Davetliler, çeşitli eğitim istasyonlarını gezerek bilgiler aldı. Aynı zamanda, arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatlar dikkat çekti. Gerçeğini aratmayan bu tatbikatlarda, ekipler senaryo gereği oluşan afetlerle başarılı şekilde mücadele etti. Ölü ve yaralılara kısa sürede ulaşılarak müdahale edildi. Eylemleri izleyen Vali Nurtaç Arslan, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazetecilerin soruları üzerine Vali Arslan, beklenen İstanbul depremi durumunda Türkiye’nin 81 ilinden arama ve kurtarma ekiplerinin hangi bölgelere müdahale edeceğini belirlediklerini söyledi. Yapılan planlamalarda Bartın’ın İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinden sorumlu olduğunu ifade eden Vali Arslan, arama kurtarma ekipleri ile yardımların bölgeye ulaştırılması, tahliye çalışmaları ve yıkım enkazı arama gibi konularda Bayrampaşa ile gerekli koordinasyon çalışmalarının başladığını dile getirdi. Vali Arslan, “Hepimizin bildiği gibi beklenen İstanbul depremi ile ilgili, Türkiye’nin tüm illeri İstanbul’un bir bölgesinden sorumlu olacak. Bartın olarak bizde Bayrampaşa’ya müdahale edeceğiz. Gerekli müdahale ve koordinasyon için yapılması gereken tüm çalışmaları değerlendiriyoruz. İnşallah büyük bir afet olmaz ama büyük bir depreme hazır olabilmek için çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz” diye konuştu.