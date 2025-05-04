Bartın’da Alkollü Sürücü Bataklığa Düştü

BATIKLIĞA DÜŞEN POLİSLER VE SÜRÜCÜ

Bartın’da yapılan kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan sürücü, peşine düşen polislerle birlikte bataklığa düştü. Bataklığa saplanan sürücü ve çamura bulanan iki polis, diğer meslektaşlarının yardımıyla kurtarıldı. İnkumu’ndan Bartın istikametine doğru seyir eden ve yolda zikzak çizen 51 BE 222 plakalı aracın, Çimento Kavşağı yakınındaki yol kenarına park edildiği ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

KAVŞAKTA YAKALANDIĞINDA ŞAŞIRDI

Aracın sürücüsü olduğu belirlenen A.T, alkollü olduğunu ve araç içinde sızdığını belirtti. Polisler, A.T.’nin ehliyetini istediğinde, aday sürücü ehliyeti olduğunu ancak bir süre önce ehliyetini polislere kaptırdığını açıkladı. Kimlik belgesi istendiğinde ise önce ehliyetinin aracında olduğunu, ardından da unuttuğunu beyan etti. Sistemden kimlik bilgileri tespit edilen şahıs, fotoğrafı ile kimlik doğrulama yapılacağını öğrenince aniden kaçmaya karar verdi.

KOVALAMACADA KANALA DÜŞTÜLER

A.T.’nin kaçmaya başlamasının ardından, polisler de peşine düştü. Kısa bir süre boyunca İnkumu istikametine doğru kalabalık bir kaldırımda koşan şahıs, yakalanacağını anlaması üzerine yol kenarındaki araziye yöneldi. Karanlık olduğu için kanalı fark edemeyen iki polis memuru da A.T.’nin peşinden gitti. Sonuç olarak, hem A.T. hem de iki polis memuru kanala düşerek bataklığa saplandı. Diğer meslektaşları, onları kurtarmakta hızlı davrandı.

YARDIM GELDİ, KAÇIŞ SON BULDU

Çamurda kıvranan ve hala kaçmaya çalışan A.T., kanaldaki polislerin ve kaldırımdaki diğer polislerin yardımıyla kurtarıldı. Çamura saplanan iki polis memuru da yine meslektaşlarının yardımıyla çıkartıldı. Kurtarılmalarının ardından, polise direnen ve kaçmaya çalışan A.T., zorlukla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Gözaltına alınan şahıs, sağlık raporu için hastaneye, ifade ve işlemler için ise polis merkezine götürülmek üzere ekip otosunun nezaret kısmına bindirildi.

SON DURUM VE KONTROLLER

Yaşanan kovalamaca sonucunda çamura bulanan polisler, üzerlerindeki üniformaları temizlemek için bir süre uğraştı. Ayrıca yol kenarında bulunan park halindeki aracın bir tekerinin patlak olduğu belirlendi ve sürücünün 150 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tehlike arz eden araç, incelenmek üzere çekici yardımıyla otoparka çekildi.