Bartın’da Apartman Bahçesinde Patlama Ve Yangın

PATLAMA SESLERİYLE BAŞLAYAN PANIĞIN NEDENİ

Bartın’da bir apartmanın bahçesinde gece saat 01:00 sıralarında önce peş peşe gelen patlama sesleri yankılandı. Mahalleli bu sesler ile uyanınca, kamelyadan yükselen alevleri görünce büyük bir panik yaşadı. İddialara göre, olay Bartın’ın Cumhuriyet Mahallesi 48 Nolu Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti.

ALEVLER VE ACİL YARDIM EKİPLERİ

Patlama sesleriyle uyanan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında endişeye kapıldı. Kamelyadan çıkan alevler nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye aracı yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa bir süre içinde kontrol altına alındı.

ÇIKMA SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Patlama seslerinin ve yangının, havai fişek ya da kamelyadaki elektrik kablolarından kaynaklanmış olabileceği öne sürülüyor. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye tarafından yapılacak incelemelerle anlaşılacağı aktarılıyor. Olayda yaralanan kimse olmadığı belirtilirken, sadece bir kişinin dumandan etkilendiği bilgisi verildi.