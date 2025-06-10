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Bartın’da Araç Çarpışması: 8 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Bu kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. S.K. (45) yönetimindeki hafif ticari araç, İnkumu tatil beldesi Gürgenpınarı köyü civarında, karşı yönden gelen M.H. (49) idaresindeki otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE SAĞLIK DURUMLARI

Kaza sonucunda, sürücüler ve araçlardaki yolcular B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralandı. Olayın olduğu yerden hemen sonra sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Yaralılardan M.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ULAŞIMDAKİ AKSAMALAR GİDERELİYOR

Kaza sonrası etkili olan durum nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklar yaşandı. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olay yerinde kontrol sağladı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü.

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