Bartın’da Araç Çarpışmasında 8 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Bartın’da meydana gelen bir kaza sonucunda, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve bu çarpışmada 1’i ağır toplamda 8 kişi yaralandı. S.K. (45) yönetimindeki 74 ABR 428 plakalı hafif ticari araç, İnkumu tatil beldesindeki Gürgenpınarı köyü mevkiisinde, karşı yönden gelen M.H. (49) idaresindeki 74 AAB 962 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucu, araç sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralandı. Olayın bildiriminin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan M.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ULAŞIMDAKİ SORUNLAR

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından, ulaşım normale döndü.