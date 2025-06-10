Bartın’da araçlar çarpıştı, 8 yaralı

KAZA SONUCU YARALILARIN DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında 1’i ağır toplamda 8 kişi yaralandı. Olay, S.K’nın (45) kullandığı 74 ABR 428 plakalı hafif ticari aracın, İnkumu tatil beldesinde Gürgenpınarı köyü mevkiisinde, karşı yönden gelen M.H. (49) yönetimindeki 74 AAB 962 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) bulunuyor.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. M.Ö’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından, ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kaza sırasında araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü.