Haberler

Bartın’da araçlar çarpıştı, 8 yaralı

KAZA SONUCU YARALILARIN DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Bartın’da meydana gelen bir trafik kazasında 1’i ağır toplamda 8 kişi yaralandı. Olay, S.K’nın (45) kullandığı 74 ABR 428 plakalı hafif ticari aracın, İnkumu tatil beldesinde Gürgenpınarı köyü mevkiisinde, karşı yönden gelen M.H. (49) yönetimindeki 74 AAB 962 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) bulunuyor.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. M.Ö’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından, ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kaza sırasında araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Otomobil Öğrenciye Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi R.A, bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel hayatı gündemde. Özellikle eşi Nurcan Zeyrek hakkında merak edilen sorular artıyor; yaş, meslek ve faaliyet alanı gibi detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.