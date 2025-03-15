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Bartın’da Aşırı Hız Kazaya Neden Oldu

AŞIRI HIZ NEDENİYLESİ KAZA MEYDANA GELDİ

Bartın’da aşırı hız yüzünden oluşan kazada 2 araç ciddi zarar gördü ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Boğaz yolu olarak bilinen Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada büyük hasar gören bu iki araç hurdaya dönerken, araçlarda yer alan A.A. (41), H.C. (51), S.G. (29) ve Ö.K. (66) yaralandı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve polis yönlendirildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. İlk müdahalenin sonrasında, 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Bartın Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ö.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak normale döndü.

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