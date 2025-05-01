Bartın’da Baba, Oğlunu Aradı

BABA HUZURLU OLDU

Bartın’da evde yalnız kalan oğlundan haber alamayan baba, durumu ciddiye alarak mahalleyi hareketlendirdi. Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak’taki Davut Fırıncıoğlu Sitesi’nin 3. katında tek başına kalan 11 yaşındaki Ö.Y., evde uyuyakaldığı anlaşıldı. Baba eve döndüğünde oğlunun kendisine ulaşamadığını fark etti ve endişelendi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARDIMCI OLDU

Kapıyı açamayan baba, oğlu için kaygılanarak polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye, merdiven yardımıyla daireye girdi. İçeri girdiklerinde çocuğu hareketsiz bir şekilde yatarken buldular. Ekipler, Ö.Y.’nin uyuduğunu tespit ederek çocuğu uyandırdı ve kapıyı açtı. İtfaiye ve polis ekiplerini gören mahalle sakinleri, çocuğun uyuyakaldığını öğrenince büyük bir rahatlama yaşadı.