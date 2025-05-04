Bartın’da Beşiktaş Galibiyetini Kutladı

BESIKTAŞ TARAFTARLARINDAN BÜYÜK KUTLAMA
Bartın’da Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyeti tezahürat ve meşalelerle coşkuyla kutladı. Türkiye Süper Ligi’nde oynanan Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak önemli bir başarıya imza atan Beşiktaş Kulübü’nün taraftarları, Bartın’da büyük sevinç yaşadı.
Maçı kafelerde izleyen taraftarlar, maçın bitimiyle beraber galibiyetin sevincini kutlamaya başladı. Kafelerden gruplar halinde çıkan taraftarlar, tezahüratlar yaparak meşaleler yaktı. Dolmuş duraklarına kadar giden genç taraftarlar, daha sonra otobüslere binerek evlerine döndü.
POLİS GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI
Galibiyet sevinci içerisinde olan taraftarlar, polislerin yoğun güvenlik tedbirleri arasında coşkusunu yaşadı. Beşiktaş’a ait olan bu anlar, şehrin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.