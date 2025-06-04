Bartın’da Çarpışma Sonucu 4 Yaralı

TRAFAK KAZASI HAREKETLİLİK YARATIYOR

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Hüseyin E. (34) yönetimindeki 44 HE 037 plakalı otomobil, Bartın Karabük kara yolunda Kirazlı Köprü Barajı mevkisinde, Tuncay S. tarafından idare edilen 74 BE 734 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Hatice S. (46) ile Ceydanur S. (6) yaralar aldı.

OLAY YERİNE EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı. Kaza nedeniyle trafik akışında aksama yaşanırken, trafik ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.