Haberler

Bartın’da Derbi Heyecanı Yaşandı

DERBİ HEYECANI BARTIN’DA YAŞANIYOR

Bartın’da gerçekleşen Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesinde, maçı ekranlarda izlemek isteyen taraftarlar grup halinde bir araya geldi. Taraftarlar, meşaleler ve coşkulu sloganlar eşliğinde kafelere doğru yürüyüşe geçti.

FENERBAHÇELİ VE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YÜRÜYÜŞTE BULUŞTU

Yukarıçarşı’da toplanan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler ile dolu bir atmosferde yürüyüş yaptı. Şehir merkezindeki asma ve şadırvan bölgelerine kadar yürüyen taraftarlar, renkli görüntüler sergiledi. Bu sırada polis, herhangi bir olumsuz duruma karşı yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da Şüpheli Yakalandı, Tutuklandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Sinan D. tartıştığı genç kızı 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı, yaralı Deniz A. hastanede tedavi altında.
Haberler

Burdur’un Tefenni İlçesinde Sinan D., Deniz A.’yı Bıçakladı. Şüpheli Antalya’da Yakalandı, Tutuklandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir alkollü mekanda çıkan tartışmada, genç kızı bıçaklayan zanlı Antalya'da yakalanarak tutuklandı. Olay, 2 Mayıs'ta gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.