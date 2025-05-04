Bartın’da Derbi Heyecanı Yaşandı

DERBİ HEYECANI BARTIN’DA YAŞANIYOR

Bartın’da gerçekleşen Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesinde, maçı ekranlarda izlemek isteyen taraftarlar grup halinde bir araya geldi. Taraftarlar, meşaleler ve coşkulu sloganlar eşliğinde kafelere doğru yürüyüşe geçti.

FENERBAHÇELİ VE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YÜRÜYÜŞTE BULUŞTU

Yukarıçarşı’da toplanan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler ile dolu bir atmosferde yürüyüş yaptı. Şehir merkezindeki asma ve şadırvan bölgelerine kadar yürüyen taraftarlar, renkli görüntüler sergiledi. Bu sırada polis, herhangi bir olumsuz duruma karşı yoğun güvenlik tedbirleri aldı.