Bartın’da Dolandırıcı Çift Tutuklandı

DOLANDIRICI ÇİFT TUTUKLANDI

Bartın’da yapılan operasyonda, sahte altınlarla 8 değişik ilde dolandırıcılık yapan karı koca tutuklandı. B.T. adlı kuyumcu dükkanının sahibi, müşteri görüntüsündeki çiftin kendisine sahte altınlar vererek 122 bin 700 TL dolandırıldığını bildirerek Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu. Bu ihbar sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 148 saat süren kamera incelemeleri ile evli oldukları anlaşılan M.S. ve S.S. isimli şahıslara ulaştı.

Çiftin Antalya’dan kiraladıkları araçla Bartın’a geldiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya ve Ankara gibi illerde de dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri belirlendi. Bartın’daki son dolandırıcılık olayı sonrası kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen çift, Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonla yakalandı.

Arıt Kavşağı’nda durdurulan araçta yakalanan çift, Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltına alınarak ifade işlemleri tamamlanan karı koca, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.