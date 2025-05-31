Bartın’da Dolandırıcı Çift Yakalandı

YAKALANAN DOLANDIRICI ÇİFTİN SÜRECİ

Bartın’da, sahte altınlarla 127 bin TL dolandıran bir çift, 148 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakalandı. Antalya’dan yola çıkan çift, 8 farklı ili dolandırarak Bartın’a ulaştı ve burada yapılan son dolandırıcılık girişimi ile yakayı ele verdi. Polis, çiftin izini bulabilmek için geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

BARTIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine gelen bir kuyumcu dükkanının sahibi, müşteri görünümündeki çiftin sahte altınlar ile kendilerini dolandırdığını bildirdi. İşletme sahibinin yaklaşık 122 bin 700 TL dolandırıldığını belirtmesi üzerine, hemen harekete geçen ekipler dolandırıcılık vakasını çözmek için çalışmalara başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 148 saatlik kamera incelemesi sonucunda çiftin kimliklerine ulaştı.

Çiftin, son dolandırıcılık eyleminden sonra kaçma hazırlığında olduğu saptandı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla birlikte, ekipler Arıt Kavşağı’nda aracı durdurdu ve çift kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.S. ve S.S. isimli şahıslar, ifadeleri ve gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Cevaplarının ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.