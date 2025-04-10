Bartın’da Düşen E.Y. Hastaneye Kaldırıldı

ÇATIYA ÇIKAN ŞAHIS DENGESİNİ KAYBETTİ

Bartın’da baca temizlemek amacıyla çatıya çıkan bir şahıs, dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Yaralanan şahıs, hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, 35 yaşındaki E.Y., Orduyeri Mahallesi 195. Sokak’ta yer alan ve Fatih Parkı yakınında bulunan tek katlı müstakil evinde, sobasının tütmesi nedeniyle çatıda bulunan bacaya bakmaya gitti.

BACAYI TEMİZLERKEN DÜŞTÜ

Bacayı temizlemeye çalışırken dengesini kaybeden E.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Olayı gören komşular, durumu hemen yetkililere bildirerek polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. İlk müdahalenin ardından E.Y., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan E.Y.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.