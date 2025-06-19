Bartın’da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bartın merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın, Zonguldak ve İstanbul illerinde, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bu operasyonda, gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ikametlerinde kapsamlı aramalar yaptı.

ARIMALARDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, toplamda 42 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 3 adet kuru sıkı tabanca, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 22 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet bandrolsüz viski, 2 adet bandrolsüz votka, 1 adet kılıç, 1 adet elektronik sigara, 4 adet cep telefonuyla birlikte suçtan elde edildiği tahmin edilen 54 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

ŞAHISLAR ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Şahıslardan Ö.İ., N.Ş. ve H.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.