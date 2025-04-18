Bartın’da etkinlikte çocuklar ilgi gösterdi. Vali Arslan, öğrencilere sohbet etti. “Victor Osimhen” sorusunu sordular. Arslan, stantları gezdi, kitap dağıttı. Çocuklara kitap okuma önerildi. Program, kitap dağıtımıyla sona erdi

YOĞUN İLGİ VE SEVGİ GÖSTERİSİ

Bartın’da düzenlenen kitap okuma etkinliğinde, Vali Nurtaç Arslan’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Vali Arslan ile sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, onun Galatasaray taraftarı olduğunu öğrendiklerinde, bu durumu merakla değerlendirdi. Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen “Bartın Okuyor” projesi kapsamında, öğrenciler ve Bartın Valisi ile il protokolü bir araya gelerek kitap okudu. Meydan’da o anlar, “Bartın Kitap Okuyor” yazısını oluşturacak şekilde düzenlenirken, etkinlik havadan dron ile kaydedildi.

VALİ ARSLAN’LA SOHBET ANLARI

Etkinlik boyunca, Vali Nurtaç Arslan öğrencilere, zengin bir kelime dağarcığına sahip olmanın ve başarılı olmanın önemi konusunda sık sık tavsiyelerde bulundu. Öğrenciler, Vali Arslan’a olan sevgilerini göstererek, onu sarılıp alkışladı. Vali Arslan, çocuklarla sohbet ederek onların sorularına yanıt verdi. İki erkek öğrenci, Vali Arslan’a hitaben “Fatih Terim” tezahüratında bulunurken, biri de “Victor Osimhen’i tanıyor musunuz” sorusunu yöneltti. Vali Arslan, oyuncuyu tanımadığını belirtti.

KOZLUK KADINLARA KİTAP DAĞITIMI

Vali Arslan, öğrenci ve öğretmenlerin okuma projelerini sergilediği stant alanına doğru yönelirken, etkinlik kapsamında Bartın’ın Galla (Kadınlar) Pazarı’na giderek köylü kadınlara kitap dağıttı. Burada okuma yazması olan kadınlar ve çocuklar için bol bol kitap okumaları önerisinde bulundu. Etkinlik, kitap dağıtımının ardından son buldu.