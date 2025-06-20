Bartın’da Fuhuş Operasyonu Yapıldı

BARTIN’DA FUHUŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bartın’da gerçekleştiren fuhuş operasyonunda toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 4 kişi tutuklanırken, pazarlıklarda kullanılan şifreli konuşmalar da deşifre edildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı çalışmalar çerçevesinde, Bartın ve Muğla illerinde 29 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

11 KADIN KURTARILDI

Baskınlar sırasında fuhuşa zorlanan 11 kadın çetenin elinden kurtarılmış oldu. Yapılan operasyonlarda 1 kişi Muğla’da dahil olmak üzere toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda, şüphelilerin kullandığı 11 adet cep telefonu ile fuhuşa sürüklenen kadınların kazandığı değerlendirilen 10 bin 795 TL para da ele geçirildi.

İDARİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Operasyonlarda fuhuş yapılan adreslerde yapılan kontrollerde, kimlik bildirme sisteminde kayıtlı olmayan şahısların bulunduğu tespit edilince, 1774 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği 5 adrese idari para cezası kesildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

“Fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama” suçlarından gözaltına alınan 9 kişinin ifadeleri ve diğer işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan 4 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 5 kişi için de adli kontrol kararı alındı. Tutuklanan kişiler H.K., R.Ö., K.K. ve U.D. mahkeme sonrasında cezaevine gönderildi.

ŞİFRELİ KONUŞMALARA DİKKAT

Ayrıca, çete üyelerinin pazarlık sürecinde şifreli kelimeler kullandıkları belirlendi. Müşteri ve çete üyeleri arasında yapılan görüşmelerde, fuhuşta çalışan kadınlar için “balık, araba” gibi şifreli kelimeler kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin şifreli konuşmaları deşifre ederek operasyonu başlattığı öğrenildi.