Bartın’da Geleneksel Güreş Turnuvası Yapıldı

BARTIN’DA GÜREŞ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Bartın’da iki asırdır süregelen ve Batı Karadeniz’in en büyük güreş etkinliği olan geleneksel güreşler, bu yıl 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl Kurban Bayramı’nın ardından Yanaz köyünde düzenlenen bu etkinlik, bu sene 204’üncü defa yapıldı. Geleneksel Karakucak Güreşleri, izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmaya devam etti.

MÜSABAKALARIN ZENGİNLİĞİ VE KATEGORİLER

Minikler, Tozkoparan, Ayak, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş Pehlivanlık kategorilerinde yapılan turnuvaya Bartın dışında birçok ilden 150’yi aşkın sporcu katıldı. Bartın İl Özel İdaresi tarafından planlanan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle inşa edilen Yanaz Köyü Güreş Sahası, çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Bu ilgi çekici etkinliği, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki il protokolü de izledi.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Müsabakalar, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti ve güreş severler tarafından heyecanla takip edildi. Bartın’da geleneksel hale gelen bu güreş etkinliği, geçmişten günümüze önemli bir kültürel miras olma özelliğini sürdürüyor.