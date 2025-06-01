Bartın’da Genç, Evlilik Teklifi Yaptı

GENÇTEN ROMANTİK EVLENME TEKLİFİ

Bartın’da gerçekleşen bir etkinlikte genç bir adam, pop sanatçısı Güliz Ayla konserinde sahneye çıkarak, binlerce kişinin önünde kız arkadaşına evlilik teklif etti. Genç, teklifinin ardından “Evet” yanıtını alınca, Güliz Ayla ile birlikte şarkı söyleyerek bu anı taçlandırdı.

ÇİLEK FESTİVALİ’NE RENGARENK GÖRÜNTÜLER

Bartın’da düzenlenen Çilek Festivali, renkli ve ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen çilekli pasta yarışmasında, 19 güzel pasta arasından en iyi olanı seçmekte jüri zorlandı. Yarışmayı kazanan Ekin Aytekin, Bartın ve çilek temalı yaş pastası ile birinci olarak 5 bin TL ödül kazandı. Yarışmanın ardından halk oyunları gösterileri de yapıldı.

SANATÇININ COŞKUSU VE İLGİNÇ BENZETMESİ

DJ performanslarının yer aldığı festivalin ikinci gününün finalinde pop sanatçısı Güliz Ayla sahne aldı ve Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişiyi coşturdu. Kısa bir konuşma yapan sanatçı, sahnede çileğe benzemek istediğini ancak giydiği yeşil giysiyle olgunlaşmamış çileğe benzediğini belirtti. “Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de çileğe benzemek istedim, olmadı. Yeşil kaldım biraz. Olmamış, tatlı değil mi? Daha tam olmamış, yani mevsiminde değil” diyerek espri yaptı.

BAŞARILI SANATÇI VE SEVİNLİ ANLAR

Sahnede hayranlarından biri, kara kalem çalışması ile çizdiği resmi Güliz Ayla’ya sundu. Ayrıca, evlenme teklif eden genç diz çökerek kız arkadaşına yüzük teklif etti ve “evet” cevabı alınca kalabalık tarafından alkışlandı. Güliz Ayla ise, genç çiftin mutluluğuna ortak olarak “ve sizi karı koca ilan ediyorum” diyerek espri yaptı ve onları kutladı. Gençlerle birlikte bir şarkısını seslendiren sanatçıya, programda Bartın çileklerinden oluşan bir sepet hediye edildi. Festivalin ikinci günü, sanatçının verdiği konserle sona erdi.