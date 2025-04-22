Haberler

Bartın’da Heyelan Sebebiyle Yol Kapalı

HEYELAN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Bartın’da Kumluca ile Abdipaşa beldeleri arasında bulunan karayolunda ciddi bir heyelan yaşandı. Ekipler yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, heyelan anlarının devam etmesi sürücülerin endişe duymasına sebep oluyor. Yoğun kar ve yağmurun ardından, Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerinde yer alan Ceyüpler köyü Akoran mevkisinde heyelan meydana geldi.

AĞAÇLAR YOL KENARINA SÜRÜKLENDİ

Heyelan sonucu ağaçların kökleri yerlerinden sökülerek yol kenarına sürüklendi. Zaman zaman da karayoluna toprak ve taş parçaları düşüyor. Düşen parçalar ekipler tarafından yoldan kaldırılıyor. Ancak sürücüler, düşen parçalar nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ediyor. Bu durum, özellikle geçiş yapmak isteyenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da 42 Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Muğla'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nisan ayında gerçekleştirdiği 42 operasyonda uyuşturucuya el koydu, 16 kişiye ticaret, 35 kişiye ise kullanma suçlamasıyla işlem uygulandı. 10 kişi tutuklandı.
Haberler

Edirne’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.