Bartın’da Heyelan Sebebiyle Yol Kapalı

HEYELAN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Bartın’da Kumluca ile Abdipaşa beldeleri arasında bulunan karayolunda ciddi bir heyelan yaşandı. Ekipler yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, heyelan anlarının devam etmesi sürücülerin endişe duymasına sebep oluyor. Yoğun kar ve yağmurun ardından, Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerinde yer alan Ceyüpler köyü Akoran mevkisinde heyelan meydana geldi.

AĞAÇLAR YOL KENARINA SÜRÜKLENDİ

Heyelan sonucu ağaçların kökleri yerlerinden sökülerek yol kenarına sürüklendi. Zaman zaman da karayoluna toprak ve taş parçaları düşüyor. Düşen parçalar ekipler tarafından yoldan kaldırılıyor. Ancak sürücüler, düşen parçalar nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ediyor. Bu durum, özellikle geçiş yapmak isteyenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor.