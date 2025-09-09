Haberler

Bartın’da İki Alkollü Şahıs Kötü Davrandı

BARTIN’DA ALKOLLÜ ŞAHISLAR CADDEYİ KARIŞTIRIYOR

Bartın’da iki alkollü kişi, Hendekyanı Caddesi üzerinde görenleri şaşkına çevirdi. Ayakta durmakta bile zorluk çeken bu şahıslar, adeta sürünerek gitmek istedikleri ambulansa güçlükle bindirildi.

ALKOLLÜ ŞAHISLAR TRAFİĞİ AKSATTI

Cadde üzerinde hareket eden iki şahıs, zaman zaman yol ortasına çıkarak trafiği aksattı ve komik anlara neden oldu. Bazen yol ortasında oturup yatan şahıslar, çevredeki vatandaşların tepkisini topladı. Tepkiler karşısında bu şahıslar, birbirlerine destek olarak teselli etmeyi ihmal etmedi.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ambulansı gören şahıslardan biri, oturur vaziyette ambulansa doğru ilerlemeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilen bu kişi, üzerinde kimlik olmadığı için ismi belirlenemeyen aşırı alkollü şahıs olarak kayıtlara geçti ve Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Diğer alkollü şahıs E.S. ise, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

