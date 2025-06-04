Bartın’da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

KAZA HAZİNESİNDEN DOLAYI YARALILAR BULUNUYOR

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı ve kazada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Abdipaşa yolu tüneller mevkiinde gerçekleşti. Abdipaşa yönünden Bartın yönüne giden bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı. Bu kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN İLK MÜDAHALESİ YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine hemen 112 acil yardım ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Araç içerisinde sıkışan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından aracın kesilmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin tamamlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazanın sebepleriyle ilgili inceleme başlatıldı.