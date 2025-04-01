Bartın’da İki Otomobil Çarpıştı, 11 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpışarak taklalar attı ve sonuç olarak 11 kişi yaralandı. Her iki araçta bulunanların bayram ziyaretinden döndükleri anlaşıldı. Olayın detaylarına göre, Bartın’ın Amasra ilçesinden il merkezine giden A.M.A (21) yönetimindeki 67 AAG 753 plakalı araç, önünde seyir eden E.O. (33) idaresindeki 74 AY 124 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak takla attı.

Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi, kendi imkanları ile araçlardan dışarı çıkmayı başardılar. Ancak 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak araçtan çıkarıldı. Çeşitli yaralar alan 11 kişi, Bartın’daki hastanelere kaldırıldı ve tedavi sürecine alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde ilerleyen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.