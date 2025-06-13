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BARTIN’da Jandarma Operasyonu, 6 Kilo Esrar

BARTIN’DA YAPILAN OPERASYON

Bartın’da jandarma ekipleri, iki farklı adreste yaptığı operasyonla 6 kilo kubar esrar ve 44 kök Hint keneviri ele geçiriyor. Bu operasyonda gözaltına alınan 2 kişi arasında yapılan incelemeler sonucunda bir kişi tutuklanıyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMATIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılıyor. Ekipler, 44 kök kenevir bitkisi, 6 kilogram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeğini ele geçiriyor. Gözaltına alınan 2 kişi adli makamlara sevk ediliyor ve bu şahıslardan Ş.O. tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Diğer şüpheli N.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılıyor.

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